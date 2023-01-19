Вдова Абдулова Мешина спустя 15 лет после смерти мужа нашла любовь
2023-01-19 10:48
Вдова актера Юлия Мешина долгое время после кончины супруга оставалась одна, посвящая себя воспитанию дочери. Наконец женщина нашла счастье с другим мужчиной.
3 января исполнилось ровно 15 лет со дня смерти актера Александра Абдулова.
Близкие ми друзья посетили могилу артиста.
Среди присутствующих была и жена покойного Юлия Мешина, на которой Абдулов женился в 2006 году.
Вдова знаменитости была не одна. Ее бережно поддерживал, что бы та не подскользнулась, таинственный мужчина по имени Юрий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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