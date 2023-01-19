65-летний актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

APS
2023-01-19 11:11

65-летнего актера Джулианаа Сэндс ищут уже неделю, но поиски пока результатов не дали. Звезда экрана пропал в горах Калифорнии

Джулиан Сэндс неделю назад пропал в горах американского штата Калифорния во время экскурсии.

Видимо, британский артист и еще один турист отстали от общей группы, заметив это слишком поздно.

Поиски пропавших ведутся с 13 января, а шансов найти их живыми становится все меньше.

Во многих американских регионах стоят сильные морозы с обильными осадками и метелями.

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    Самой заметной ролью артиста является роль злого колдуна в "Чернокнижнике".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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