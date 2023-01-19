Зеленский: Я не уверен, что Путин жив
2023-01-19 11:12
Президент Украины усомнился в том, что Владимир Путин на данный момент жив.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, почему он отказывается вести переговоры о перемирии с Российской Федерацией.
Он заявил, что не может вести переговоры с Владимиром Путиным, так как не уверен даже в том, что Путин сейчас жив.
"Я не уверен, что Путин жив, и принимает решения, я не знаю с кем мы имеем дело", - говорится в заявлении Зеленского.
Опубликовано: Николай Скира