Немецкие экоактивисты 1250 раз блокировали дороги в 2022-м

Климатическое движение «Последнее поколение» заявило, что в 2022 году они блокировали дороги в Германии около 1250 раз.

Подсчитано, что около 2000 человек вышли на улицы в прошлом году для участия в таких акциях, где активистов арестовывали 1200 раз.

Только в Берлине к середине января полиция провела около 262 700 часов выполняя работу по пресечению акций протеста Последнего поколения.

В немецкой столице зарегистрировано 770 подозреваемых, возбуждено 2700 уголовных дел.

Около 930 дел были отправлены в прокуратуру и будут переданы в суды.