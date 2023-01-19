Кушанашвили высмеял Кучеру после его интервью Дудю
2023-01-19 11:26
Ведущий телевидения Отар Кушанашвили посмеялся над своим коллегой Оскаром Кучерой после выхода его интервью Юрию Дудю.
Отар Кушанашвили обратился к Оскару Кучере после того, как его интервью журналисту блогеру Юрию Дудю.
Ведущий высмеял коллегу из-за его комментария по поводу.
Соотечественниками сочли Кучеру неубедительным во время общения с Дудем. На что Оскар ответил: "лучше быть дураком, чем подлецом".
Кушанашвили подколол актера, заметив, что можно быть и умным, и порядочным одновременно.
Опубликовано: Наталья Гончарова