Кушанашвили высмеял Кучеру после его интервью Дудю

Ведущий телевидения Отар Кушанашвили посмеялся над своим коллегой Оскаром Кучерой после выхода его интервью Юрию Дудю.

Отар Кушанашвили обратился к Оскару Кучере после того, как его интервью журналисту блогеру Юрию Дудю.

Ведущий высмеял коллегу из-за его комментария по поводу.

Соотечественниками сочли Кучеру неубедительным во время общения с Дудем. На что Оскар ответил: "лучше быть дураком, чем подлецом".

Кушанашвили подколол актера, заметив, что можно быть и умным, и порядочным одновременно.