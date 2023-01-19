Лукашенко: Запад намерен использовать Украину против Беларуси

Это заявление президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал в ходе своей встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, которая проходит 19 января в Минске во Дворце Независимости.

По словам Лукашенко, Украина пока не поддается на провокации против Белоруссии, к которым Киев подталкивают западные соседи. При этом, как полагает белорусский лидер, западные страны будут и дальше пытаться использовать Украину против Беларуси.