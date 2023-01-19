Пригожин сообщает, что бойцам группы «Вагнер» удалось взять Клещеевку на пути к Бахмуту

Пригожин сообщает об освобождении Клещеевки, стратегически важного то пригорода Артёмовска.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“, — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Пригожин отмечает при этом, что украинские военные "цепляются" за каждый метр.

Та же ситуация ждёт ВС России и в самом Артемовске, отмечает основатель ЧВК.

В случае потери контроля над Бахмутом украинская группировка на Донбассе будет окружена и со временем подавлена.