Сортировка одежды перед стиркой в машинке: какой критерий самый важный

Большинство хозяев склонны стирать вещи в машине в один заход одного цвета, но они забывают о самом важном факторе успешной стирки.

Стирать цветные вещи можно все вместе. Так что цветовая сортировка смысла не имеет. Исключение составляют только белые вещи, поскольку они склонны перенимать оттенки цветных тканей.

Куда важнее перед стиркой оценить не цвета, а плотность ткани на одежде, и стирать плотные вещи с такими же по текстуре, а тонкие с тонкими.

Если стирать вместе плотные и вещи из тонких мягких тканей, это может привести к неполному вымыванию порошка из плотной одежды или разрывам на тонкой ткани, ведь она нуждается, в отличие от толстой, в деликатной стирке.