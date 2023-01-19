Уральские пельмени выступили в Дубае с новой эксклюзивной программой, которую еще никто не видел

Российская шоу-группа юмористов "Уральские пельмени" выступила на сцене Дубайской оперы, начав так свое мировое турне.

Российская шоу-группа юмористов "Уральские пельмени" порадовала любителей посмеяться на сцене Дубайской оперы. Это первый пункт следования коллектива в рамках мирового турне.

"Уральские пельмени" выступили с новым эксклюзивным концертной программой, которая создавалась специально для тура. Шоу не транслировалось по телевидению.

Выступление комиков состоялось в середине января. На сцену вышли лучшие "пельмени": Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Илана, Ксения Корнева.