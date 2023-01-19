Зеленский раскритиковал Запад за медлительность в поставках танков

Свое недовольство нерешительностью Запада в вопросах поставки танков президент Украины Владимир Зеленский высказал в ходе своего онлайн-выступления на международном экономическом форуме.

Как заявил Зеленский (цитата), «есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь, я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет. Это не очень правильная стратегия». В этих словах украинского президента явно прослеживается намек на позицию Германии, которая пообещала предоставить танки Украине только в том случае, если ранее это сделают Соединенные Штата Америки.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с американским президентом Джо Байденом дал понять, что Германия отправит на Украину танки Leopard 2 только после того, как Соединенные Штаты Америки поставят Киеву боевые танки Abrams.

Перед этим Россия направила странам, являющимся участниками Североатлантического альянса, ноту из-за поставок вооружений Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут являться законной целью для российских вооруженных сил. В российском МИД также заявляли, что государства НАТО «играют с огнем», осуществляя поставки вооружений киевским властям. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны западных государств не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.