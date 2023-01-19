Савичеву наградили премией Bloggers Music Awards за лучший звездный блог
2023-01-19 12:10
Известная певица Юлия Савичева была награждена за лучший звездный блог. Приз артистка получила в рамках премии "Bloggers Music Awards".
Юлия Савичева стала победительницей в номинации "Лучший звездный блог" на премии "Bloggers Music Awards".
Выигрышем знаменитость поспешила похвастаться в своих социальных сетях.
Награду знаменитость разделила со своим оператором Владой Агаповой.
На премии певица исполнила свои новые песни "Желтое такси" и "Синоптики".
Опубликовано: Наталья Гончарова