Савичеву наградили премией Bloggers Music Awards за лучший звездный блог

APS
2023-01-19 12:10

Известная певица Юлия Савичева была награждена за лучший звездный блог. Приз артистка получила в рамках премии "Bloggers Music Awards".

Юлия Савичева стала победительницей в номинации "Лучший звездный блог" на премии "Bloggers Music Awards".

Выигрышем знаменитость поспешила похвастаться в своих социальных сетях.

Награду знаменитость разделила со своим оператором Владой Агаповой.

На премии певица исполнила свои новые песни "Желтое такси" и "Синоптики".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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