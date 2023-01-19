Мадонна призналась, что материнство стало для нее самой сложной задачей в жизни

Исполнительница Мадонна - мать шестерых детей, среди которых есть родные и приемные. Артистка не стала скрывать, что материнство - самая сложная битва в ее жизни.

У 64-летней Мадонны 6 детей (2-ое родных, остальные приемные). 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летний Дэвид Банда, 16-летняя Чифундо Мерси, а также близнецы Эстер и Стелла, которым в 2022 году исполнись по 10 лет.

Певица призналась, что до сих пор не знает, что значит быть хорошей матерью.

Артистка понимает, что и наследникам с ней нелегко.