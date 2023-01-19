Зеленский заявил, что система ПВО — слабое место Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на международном экономическом форуме высказался о низкой эффективности системы ПВО Украины.

Зеленский прямо заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины. Ранее украинский президент отмечал, что страна располагает только 10 процентами от требуемого количества средств противовоздушной обороны.

Осенью минувшего года Пентагон сообщал, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS получены властями Украины, а комплексное обучение по их эксплуатации украинские военные прошли в Европе. Американский министр обороны Ллойд Остин в ноябре минувшего года отмечал, что полученные Украиной системы NASAMS «уже задействованы на поле боя». В декабре из Пентагона поступило сообщение о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов для закупки систем противовоздушной обороны с целью последующей отправки на Украину.