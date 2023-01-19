Правительство Чехии преодолело вотум недоверия
2023-01-19 12:24
Либерально-консервативное правительство в Чешской Республике, как и ожидалось, преодолело вотум недоверия в парламенте.
Требуемое большинство в 101 голос для отставки кабинета министров не было достигнуто.
Только 81 депутат от популистской партии АНО и ультраправой СДПГ проголосовали против пятипартийной коалиции под руководством премьер-министра Петра Фиалы.
Свое доверие правительству выразили 102 представителя народа.
Опубликовано: Тарас Медведев