Правительство Чехии преодолело вотум недоверия

Либерально-консервативное правительство в Чешской Республике, как и ожидалось, преодолело вотум недоверия в парламенте.

Требуемое большинство в 101 голос для отставки кабинета министров не было достигнуто.

Только 81 депутат от популистской партии АНО и ультраправой СДПГ проголосовали против пятипартийной коалиции под руководством премьер-министра Петра Фиалы.

Свое доверие правительству выразили 102 представителя народа.