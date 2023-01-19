В Харьковской области арестовали троих мужчин за помощь войскам РФ

В Украине продолжают арестовывать тех, кто помогал войскам Российской Федерации.

На территории Харьковской области Служба безопасности Украины арестовала троих человек, которые оказывали помощь войскам РФ.

Известно, что украинские силовики искали четверых. Один из них сумел сбежать из Украины. Всех обвиняют в том, что они помогали российским войскам наладить железнодорожное сообщение.

По мнению СБУ, все трое помогали в транспортировке подвижного состава состава с военной техникой российской армии.