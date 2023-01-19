85-летний Хопкинс сыграет императора в историческом фильме о коррупции в Риме «Те, кто вот-вот умрет»

Энтони Хопкинс, несмотря на свой солидный возраст, играет в кино. Актер принял предложение режиссера Роланда Эммериха сняться в главной роли картины "Те, кто вот-вот умрет".

Фильм, в котором снимется 85-летний Энтони Хопкинс - экранизация книги Дэниела Мэнникса, где повествуется о коррумпированном мире боев гладиаторов в Древнем Риме.

Персонаж Хопкинса - римский император Веспасиан, который борется с коррумпированными представителями знати, поставив таким образом под угрозу и свою власть, и собственную жизнь.

Кто еще из звезд будет задействован в проекте, пока не сообщается.