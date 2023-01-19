Лукашенко: Беларусь готова помогать России в установлении мира

Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск.

Днём четверга Александр Лукашенко встретился с Сергеем Лавровым в минском Дворце независимости, где публично заявил, что российское правительство всегда выступало за мир вопреки провокационным заявлениям лидеров коллективного Запада, обвиняющих Москву в агрессии против Украины.

Лукашенко утверждает, что власти Беларуси готовы содействовать России в установлении мира в регионе, выполняя любые просьбы без попыток "выкрутиться".