Лукашенко: Беларусь готова помогать России в установлении мира
2023-01-19 14:05
Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск.
Днём четверга Александр Лукашенко встретился с Сергеем Лавровым в минском Дворце независимости, где публично заявил, что российское правительство всегда выступало за мир вопреки провокационным заявлениям лидеров коллективного Запада, обвиняющих Москву в агрессии против Украины.
Лукашенко утверждает, что власти Беларуси готовы содействовать России в установлении мира в регионе, выполняя любые просьбы без попыток "выкрутиться".
Опубликовано: Ткачёв Андрей