Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют Клещеевку в ДНР

Евгений Пригожин сообщил об установлении контроля над Клещеевкой подразделениями "Вагнера".

идер частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин утверждает, что его подчинённые взяли под контроль населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной республике возле города Артёмовск, за которые идут ожесточённые бои.

Также Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы вооружённых сил Украины массово отступают из пригородов Артёмовска. Евгений Пригожин публично признал, что ВСУ стойко обороняют Артёмовск, не желая уступать подразделениям российской армии ни одного метра земли.