Режиссер Николай Досталь скончался от онкологии на 77-м году жизни
2023-01-19 14:10
Известный режиссер Николай Досталь ушел из жизни в 76 лет. 14 января его доставили в больницу, спустя 5 дней деятеля культуры не стало.
Режиссер Николай Досталь скончался от рака предстательной железы. 14 января 76-летний культурный деятель был доставлен в больницу, а через 5 дней его не стало.
На ранних стадиях коварный недуг никак себя не проявляет, но, развиваясь, становится причиной смерти многих мужчин.
За свою жизнь кинодеятель снял 17 картин и написал сценарии к 7-и.
Наиболее известными его фильмами являются "Раскол", "Стилет".
Опубликовано: Наталья Гончарова