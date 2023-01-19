Режиссер Николай Досталь скончался от онкологии на 77-м году жизни

Известный режиссер Николай Досталь ушел из жизни в 76 лет. 14 января его доставили в больницу, спустя 5 дней деятеля культуры не стало.

Режиссер Николай Досталь скончался от рака предстательной железы. 14 января 76-летний культурный деятель был доставлен в больницу, а через 5 дней его не стало.

На ранних стадиях коварный недуг никак себя не проявляет, но, развиваясь, становится причиной смерти многих мужчин.

За свою жизнь кинодеятель снял 17 картин и написал сценарии к 7-и.

Наиболее известными его фильмами являются "Раскол", "Стилет".