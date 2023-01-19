Мама Костомарова высказалась по поводу отключения сына от аппарата ЭКМО
2023-01-19 14:21
Мать тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова Валентина убеждена, что медикам виднее, как лечить пациента. Если они решили отключить спортсмена от ЭКМО, то на это есть веские причины.
Валентина Костомарова - мать тяжелобольного фигуриста, убеждена, что вопрос отключения ее сына от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) за медиками, которые знают, что делают.
Об этом близкая родственница Романа Костомарова заявила в беседе с "360".
Костомарова добавила, что очень переживает за наследника, но надежды не теряет.
Опубликовано: Наталья Гончарова