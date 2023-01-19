Мама Костомарова высказалась по поводу отключения сына от аппарата ЭКМО

Мать тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова Валентина убеждена, что медикам виднее, как лечить пациента. Если они решили отключить спортсмена от ЭКМО, то на это есть веские причины.

Валентина Костомарова - мать тяжелобольного фигуриста, убеждена, что вопрос отключения ее сына от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) за медиками, которые знают, что делают.

Об этом близкая родственница Романа Костомарова заявила в беседе с "360".

Костомарова добавила, что очень переживает за наследника, но надежды не теряет.