Журналистка Бэлла Куркова ушла из жизни

APS
2023-01-19 14:32

Известная журналистка Бэлла Куркова ушла из жизни на 88-м году жизни после тяжелой болезни.

Известная журналистка Бэлла Куркова умерла, о чем сообщает "РИА Новости".

Представительнице СМИ было 87 лет. Причина кончины знаменитости не озвучивается. Последние дни жизни Куркова находилась в питерской больнице.

Зам главы телеканала "Культура" Александр Ефимович сообщил, что Бэлла Алексеевна скончалась после тяжелой болезни.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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