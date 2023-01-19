Журналистка Бэлла Куркова ушла из жизни
2023-01-19 14:32
Известная журналистка Бэлла Куркова ушла из жизни на 88-м году жизни после тяжелой болезни.
Известная журналистка Бэлла Куркова умерла, о чем сообщает "РИА Новости".
Представительнице СМИ было 87 лет. Причина кончины знаменитости не озвучивается. Последние дни жизни Куркова находилась в питерской больнице.
Зам главы телеканала "Культура" Александр Ефимович сообщил, что Бэлла Алексеевна скончалась после тяжелой болезни.
Опубликовано: Наталья Гончарова