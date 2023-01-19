FT: ответ США на ядерный удар РФ приведёт к гибели 45 миллионов россиян

Издание Financial Times утверждает, что в результате американского ответа на возможную российскую ядерную атаку погибнет до 45 миллионов жителей России.

Информационное агентство Financial Times утверждает, что в США разработали модулятор возможных ответов американского правительства на решение России атаковать Соединённые Штаты ядерными ракетами.

В предложенном симуляторе пользователю предлагается исполнить роль президента США, к которому приходит советник по нацбезопасности, сообщая, что на страну летят 300 российских ядерных ракет, не все из которых можно перехватить.

По данным FT, президенту Соединённых Штатов говорят, что у него есть 15 минут, чтобы выбрать один из трёх вариантов ответа на российскую ядерную агрессию.

Первым вариантом является нанесение удара по местам базирования ядерного оружия в России, что гарантировано приведёт к гибели от 5 до 15 миллионов человек.

Второй вариант предполагает ответный удар США по всем ядерным объектам России, что убьёт от 20 до 25 миллионов россиян. Третий вариант ответа обязует американского президента нанести удар по всем вышеперечисленным объектам, а также всем предприятиям РФ и местам дислокации российских политиков.