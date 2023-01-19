Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев призвал не приравнивать блогера к предателям

Дмитрий Тюленев, приемный отец Дани Милохина утверждает, что тиктокер любит Россию и жалеет о том, что исполнил гимн Украины.

В интервью информационному агентству "Regnum" приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев призвал не ставить сына "на одну ступень с предателями Родины".

Мужчина утверждает, что блогер любит родину, а гимн Украины исполнил из ребячества, не понимая, что многие россияне воспринимают это очень серьезно.

По словам приемного отца, 21-летний Милохин намерен вернуться в РФ.