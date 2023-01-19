Дуда: Украина может пасть в ближайшие недели

Глава Польши Анджей Дуда рассказал о том, что у Украины в ближайшее время для Украины будет тяжелый период.

По словам президента Анджея Дуды, ближайшие несколько недель станут судьбоносными для всей Украины.

Дуда это связывает с тем, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к крупному наступлению в ближайшее время.

Дуда заявляет, что для Украины важно выдержать напор, ведь иначе страна может пасть.