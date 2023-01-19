Российский режиссёр Николай Досталь умер на 77 году жизни

Советский и российский режиссёр, сценарист и актёр фильмов Николай Досталь скончался в возрасте 76 лет.

Журналисты российской интернет-газеты ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России уведомляют, что 19 января умер режиссёр Николай Досталь. Известно, что Досталь снискал всеобщую популярность после выхода в свет его картины "Облако-Рай", представленную на суд общественности в 1991 году.

В течение своей режиссёрской карьеры Николай Досталь удостоился главных призов на кинофестивалях в Лекарно, получил награду "Серебряный леопард" и прочие.