Российский режиссёр Николай Досталь умер на 77 году жизни
2023-01-19 14:55
Советский и российский режиссёр, сценарист и актёр фильмов Николай Досталь скончался в возрасте 76 лет.
Журналисты российской интернет-газеты ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России уведомляют, что 19 января умер режиссёр Николай Досталь. Известно, что Досталь снискал всеобщую популярность после выхода в свет его картины "Облако-Рай", представленную на суд общественности в 1991 году.
В течение своей режиссёрской карьеры Николай Досталь удостоился главных призов на кинофестивалях в Лекарно, получил награду "Серебряный леопард" и прочие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей