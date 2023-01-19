Лепс восстанавливается в Таиланде после скандального выступления в Питере в компании незнакомки

Григорий Лепс улетел в отпуск в Таиланд, чтобы успокоиться после происшествия в Питере с разбитым микрофоном во время концерта и дракой в баре.

Исполнитель Григорий Лепс отдыхает в Таиланде.

Звезда сцены без стеснения выкладывает фото в Сеть, ведь он похудел на 10 килограммов.

Подписчиков артиста больше, чем его подтянутая фигура, заинтересовало отражение в очках знаменитости. Фотографировала Лепса темноволосая незнакомка.