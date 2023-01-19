Кристерссон: правительство Швеции поставит Украине САУ Archer
2023-01-19 15:03
Шведские власти приняли решение о поставках самоходных артиллерийских установок Archer украинским военным.
19 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон побеседовал с представителями французской прессы, где публично заявил, что правительство его страны согласовало решение о поставках самоходной артиллерийской машины Archer вооружённым силам Украины в ходе конфликта с Россией.
Также Киев получит от Швеции боевые машины пехоты CV-90 в количестве пятидесяти штук и переносные противотанковые комплексы класса NLAW.
Опубликовано: Ткачёв Андрей