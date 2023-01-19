Военкомат Николаевской области призвал украинцев прийти без повесток

Администрация военного комиссариата Николаевской области Украины просит мужчин региона прийти, не дожидаясь получения повестки.

Днём 19 января журналисты информационного агентства "Новости N" сообщили, что правительство Николаевской области попросило всех мужчин прибыть в местные военные комиссариаты для сверки данных военнообязанных. При этом в пресс-релизе властей Николаева отмечается, что граждане Украины мужского пола должны прийти в военкомат без повестки.

По данным ряда украинских и российских СМИ, на территории Украины всё чаще регистрируются случаи, когда повестки для явки в военные комиссариаты раздаются мужчинам на улице.