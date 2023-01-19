Краско наконец выписали из больницы после перенесенного инсульта
2023-01-19 15:10
Известного актера Ивана Краско наконец выписали из больницы после перенесенного инсульта.
Известного актера Ивана Краско наконец выписали из больницы в Питере после того, как он был госпитализирован с инсультом.
О госпитализации артиста с подозрением на инсульт, который подтвердился, стало известно 10 января. В больнице он лежал с 6 января.
О том, что Краско отпустили домой, сообщил его директор Вячеслав Смородинов.
Опубликовано: Наталья Гончарова