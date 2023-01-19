Генерал армии Литвы Рупшис призвал Запад не давать Киеву много танков
2023-01-19 15:15
Генерал-лейтенант литовских войск Вальдемарас Рупшис утверждает, что западные державы не должны передавать Украине танки в большом количестве.
В четверг командующий вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис дал интервью телеканалу LRT, где сообщил, что не считает целесообразным передачу множества западных танков украинским войскам.
В качестве аргумента Рупшис назвал необученность ВСУ управлению танками образца НАТО, отметив, что украинским войскам необходимо время на соответствующую подготовку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей