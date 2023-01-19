Бузову разыскивают судебные приставы из-за долга по коммунальным платежам
2023-01-19 15:20
Поющая ведущая Ольга Бузова задолжала по коммуналке более 63 000 российских рублей. На нее подали в суд. Речь идет о питерской квартире знаменитости.
В свою питерскую квартиру Ольга Бузова не наведывалась со времен "Дома-2".
Про оплату коммуналки вечно занятая знаменитость, видимо, забыла.
Жилищные службы подали на нее в суд, выиграв дело.
Решение суда Бузова проигнорировала. Теперь ее разыскивают судебные приставы, чтобы "выбить" более 63 000 российских рублей по долгам за услуги жилищно-коммунальных служб.
Опубликовано: Наталья Гончарова