Ургант отреагировал на призыв депутата Госдумы признать его иноагентом

Иван Ургант не заставил себя долго ждать с ответом, когда узнал, что в Госдуме обсуждают вопрос о признании его иноагентом.

Известный ведущий и актер Иван Ургант очень удивился, узнав, что в Госдуме обсуждают вопрос признания его иноагентом.

Знаменитость в недоумении, так как ему неизвестно, что творится в голове политиков.

Ургант предположил, что члены Госдумы обижаются, что их редко звали в шоу "Вечерний Ургант".