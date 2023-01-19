Ургант отреагировал на призыв депутата Госдумы признать его иноагентом
2023-01-19 15:29
Иван Ургант не заставил себя долго ждать с ответом, когда узнал, что в Госдуме обсуждают вопрос о признании его иноагентом.
Известный ведущий и актер Иван Ургант очень удивился, узнав, что в Госдуме обсуждают вопрос признания его иноагентом.
Знаменитость в недоумении, так как ему неизвестно, что творится в голове политиков.
Ургант предположил, что члены Госдумы обижаются, что их редко звали в шоу "Вечерний Ургант".
Опубликовано: Наталья Гончарова