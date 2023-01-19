Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале против России и Беларуси

Депутаты Европейского парламента проголосовали со учреждение специального трибунала по расследованию деятельности России и Беларуси в отношении Украины.

19 января Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение на своём аккаунте в мессенджере Twitter, где заявил, что члены Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала, который будет расследовать деятельность России и Беларуси в отношении Украины после начала спецоперации.

По данным Зеленского, за учреждение подобного трибунала высказались 472 европейских парламентария, в то время как лишь 19 выступили против.