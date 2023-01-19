Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о роспуске части парламента страны.

Сегодня, 19 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что нижняя палата парламента страны будет распущена.

Также уже стало известно, что выборы в палату, которая называется Мажилис, пройдут 19 марта.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента (Мажилис) и все региональные представительные органы власти (маслихаты)", - говорится в сообщении РБК.