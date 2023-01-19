Беларусь и РФ подписали меморандум об ответе на угрозы третьих стран

Министры иностранных дел Беларуси и России подписали совместный меморандум о купировании угроз, исходящих для Союзного государства с территории третьих стран.

Вечером четверга глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с Александром Лукашенко и белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником, по итогам которых Лавров и Алейник подписали меморандум об укреплении взаимодействия Минска и Москвы в вопросах коллективной безопасности.

Согласно подписанному меморандуму, Россия и Беларусь обязуются совместно купировать любые угрозы, которые исходят из третьих стран и угрожают существованию Союзного государства.