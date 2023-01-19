Глава МИД Италии Таяни ответил Лаврову на слова об антироссийском фронте

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова, заявившего, что Рим участвует в создании антироссийского фронта с участием стран коллективного Запада.

В четверг вечером глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни публично заявил, что не считает справедливым высказывание Сергея Лаврова об участии официального Рима в создании антироссийского фронта, отправляющего вооружения и наёмников в Украину для противодействия осуществляемой Москвой спецоперации.

По мнению Таяни, именно Россия создала антизападный фронт, решив провести военную операцию на территории украинского государства, чем нарушила позиции международного права.