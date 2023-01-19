Лавров: Запад превратил Украину в плацдарм против России и Беларуси

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что западные страны сделали из Украины плацдарм для угроз нацбезопасности Союзного государства.

19 января прибывший в Минск министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, где публично заявил, что лидеры коллективного Запада превратили Украину в плацдарм, из которого угрозы исходят в адрес российско-белорусского Союзного государства.

По данным Лаврова, администрации Минска и Москвы имеют одинаковые взгляды на цели, поставленные Владимиром Путиным в рамках спецоперации на Украине.