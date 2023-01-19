Владелец и гендиректор «Лукоморья» Лукашевские объявлены в розыск

Сергей и Дмитрий Лукашевские, являющиеся владельцем и генеральным директором компании "Лукоморье", производящей рыбные консервы, объявлены в розыск.

Пресс-служба Тверского суда Москвы уведомляет, что лидеры компании "Лукоморье" Сергей и Дмитрий Лукашевские объявлены в розыск в связи с установлением фактов, свидетельствующих о неуплате налогов. Также Тверской суд постановил заочно арестовать гендиректора и владельца "Лукоморья".

Отмечается, что Лукашевские объявлены в международный розыск и обвиняются в нарушении 2 статьи 199 уголовного кодекса России, максимальным наказанием по которой является шесть лет тюремного заключения.