Орбан: Венгрия не просила ЕС снять санкции с девяти россиян

Помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан утверждает, что Будапешт не просил Евросоюз об исключении россиян из санкционных списков.

Вечером четверга Балаж Орбан прокомментировал ряд публикаций западных СМИ, утверждающих, что постоянное представительство Венгрии в Европейском союзе попросило администрацию Брюсселя об исключении девяти граждан Российской Федерации из санкционных списков. По словам Орбана, ему ничего неизвестно о подобных требованиях.

Также Балаж Орбан отметил, что антироссийские санкции личного характера были установлены в отношении почти тысячи российских граждан, не все из которых заслуживают подобных мер.