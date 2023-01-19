Аксенов: после нападения на Крым в Украине появятся тысячи новых могил

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов рассказал, чем обернётся попытка ВСУ вернуть полуостров под контроль Киева.

19 января возглавляющий крымское правительство Сергей Аксёнов публично заявил, что никакие поставки западных вооружений не обеспечат войскам Украины возможность вернуть Крым под контроль Киева, поскольку данный регион уже стал частью России.

По мнению Аксёнова, любая военизированная попытка украинского правительства вернуть Крым в состав своего государства приведёт к тому, что на кладбищах Украины появятся тысячи свежих могил.