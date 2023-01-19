Брутер: США проверяют реакцию РФ на слухи о скорых ударах ВСУ по Крыму

Российский политический эксперт Владимир Брутер утверждает, что американское правительство тестирует реакцию властей России на возможность ударов украинских военных по крымскому полуострову.

В четверг вечером военный аналитик Владимир Брутер публично заявил, что действующие власти Соединённых Штатов заняты оценкой возможной реакции Москвы на поставки вооружений Украине, которые позволят ВСУ наносить удары по территории Автономной республики Крым в обозримом будущем.

Таким образом Брутер прокомментировал новость ряда западных СМИ о том, что Вашингтон намерен передать Киеву оружие, которое позволит атаковать Крым.