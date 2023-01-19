Подоляк: убитый СБУ переговорщик Киреев не был агентом России

Член офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Денис Киреев не занимался шпионажем в пользу Москвы.

19 января Михаил Подоляк пообщался с журналистами литовского информагентства Delfi, где публично заявил, что Денис Киреев, участвовавший в первых раундах российско-украинских переговоров со стороны Киева, не являлся агентом России. По данным Подоляка, Киреев был связан с российским Главным управлением разведки, но не работал на него.

Также Михаил Подоляк отметил, что убийство Дениса Киреева является результатом несогласованности действий между всеми украинскими спецслужбами.