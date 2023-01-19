Погибшие и десятки раненых в давке у стадиона перед финалом Кубка Персидского залива по футболу

Трагические события произошли накануне финала Кубка Персидского залива по футболу в Ираке.

Десятки тысяч болельщиков собрались у стадиона Palm Trunk в Басре, где сегодня в В 19:00 по местному времени должен был состояться матч между Ираком и Оманом. В результате паники в толпе погибли два человека, десятки получили ранения. Количество раненых растет, а проведение матча под вопросом.

Финальный матч Кубка Персидского залива вызвал большой интерес. Десятки тысяч футбольных болельщиков стекаются в Басру. Это намного больше, чем может вместить стадион Palm Trunk, рассчитанный на 65 тысяч зрителей.

Болельщики начали подтягиваться к стадиону с раннего утра, многие из них преодолели сотни километров, чтобы попасть на игру. Так что напряжение нарастало с самого утра, и когда, наконец, около 12.30 ворота открылись... Оказалось, что 90% билетом уже распроданы, а напряжение достигло своего апогея.

По словам журналистов агентства "Аль-Джазира", возникло недовольство, вскоре началась паника и хаос, люди начали топтать друг друга. Два человека погибли, более 80 получили ранения. Ситуация по-прежнему накалена, и число раненых постоянно увеличивается.

"В этой ситуации финальный матч находится под вопросом", — сказал министр спорта Ирака в комментарии "Аль-Джазире".

Власти пытаются решить проблему, призывая людей без билетов покинуть окрестности стадиона.

Кубок Персидского залива стартовал 6 января. В число участников входят: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также Йемен и Ирак.

Ирак принимает турнир впервые с 1979 года.