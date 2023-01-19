Офис Зеленского: Запад не будет запрещать Киеву атаковать Крымский мост

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что западные страны не будут сдерживать ВСУ от ударов по мосту в Крыму.

В четверг вечером Михаил Подоляк пообщался с репортёрами издания Delfi, где публично заявил, что лидеры стран коллективного Запада изменили своё отношение к возможным атакам армии Украины по территории России, и в будущем они не станут запрещать киевской администрации наносить удары по Крымскому мосту.

При этом Подоляк отметил, что украинские власти сами не приветствуют атаки по российским территориям, однако считают крымский полуостров частью Украины.