Генерал Бен Ходжес: Германии грозит потеря морального авторитета

Весь мир наблюдает, как Германия не решается помочь Украине. Многие политики в Берлине по-прежнему хотят вернуться к переговорам с Россией, пишет DPA.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает, что если они не изменят свою позицию, их имидж на международной арене будет подорван.

Бывший командующий войсками США в Европе указывал, что, если Германия не выступит четко и решительно и не сделает все, что в ее силах, чтобы помешать России победить, ей грозит опасность "потерять завоеванную с таким трудом моральный авторитет".

Как стало известно Politico, другие страны (в первую очередь Франция и Польша) оказывают давление на Германию, чтобы она согласилась на передачу Украине танков Leopard 2.

Сопротивление Берлина сейчас ослабевает, но по-прежнему является причиной ограниченной поддержки правительства в Киеве.