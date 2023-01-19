Премьер-министр Финляндии Санна Марин - основной кандидат на пост главы Еврокомиссии

Фракция европейских социал-демократов хочет, чтобы нынешний премьер-министр Финляндии Санна Марин была основным кандидатом на выборах следующего президента Еврокомиссии, сообщает Maaseudun Tulevaisuus.

В Брюсселе, как пишет издание со ссылкой на источники в Еврокомиссии, Марин воспринимают как "феноменальную" и "чистую", то есть "политическую сверхличность", не замешанную в коррупционных скандалах.

Фракция социал-демократов в текущем сроке полномочий Европарламента является второй по величине группой после Христианско-демократической европейской народной партии. Следующие выборы в Европарламент состоятся в 2024 году.

В настоящее время, согласно опросу, опубликованному в среду, 18 января в Финляндии, поддержка партии премьер-министра Марина снижается, и теперь она находится на третьем месте по популярности. За нее проголосовали бы около 18,5% избирателей.

Правые партии находятся на вершине рейтинга. За либерально-консервативную Национальную коалицию проголосовали бы почти 23%, а за национал-консерваторов — чуть более 19%.

В то же время именно Марин воспринимается гражданами Финляндии как лучший кандидат на пост главы будущего правительства.