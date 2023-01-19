В Эстонии планируют построить убежища, которые вместили бы половину населения

К 2034 году в Эстонии планируется построить убежища примерно на 730 тысяч человек. человек, сообщает радио ERR. Эстонские строители будут делать ставку на финские примеры.

Об идее расширения убежищ сообщил глава МВД Лаури Лаанемец. По его словам, в планы министерства также входит реконструкция подвальных помещений в существующих зданиях, чтобы их можно было использовать в качестве укрытий. Министерство внутренних дел должно представить соответствующее предложение по изменению закона на следующей неделе.

По словам министра, Эстония нуждается в общегосударственном планировании и финансировании этого проекта как минимум на ближайшие 10 лет. Убежища необходимы для защиты населения в случае нападения. Там должны быть электрогенераторы, туалеты, системы вентиляции и доступ к воде.

В Эстонии с населением в 1,3 миллиона человек сейчас менее сотни убежищ в общественных местах, в которых могут разместиться около 50 000 человек. Тем временем только в столице Таллинне проживает около полумиллиона человек.

В свою очередь, в Финляндии на 5,5 млн человек насчитывается около 54 000 различных убежищ приютов, в которых могут разместиться около 4,4 млн человек. Первые из них были созданы в 1930-х гг.