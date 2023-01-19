Новый министр обороны Германии: Бундесвер должен поддержать Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Бориса Писториуса новым министром обороны.

Как заверил Писториус после получения номинации от президента Штайнмайера, в предстоящей деятельности министерства будет важно продолжить поддержку Украины, в том числе поставками техники из ресурсов Бундесвера.

"Германия не является стороной конфликта. Тем не менее, он нас беспокоит. Именно поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сделать Бундесвер сильным", — подчеркнул Писториус, отметив, что понятие безопасности сейчас приобрело иной смысл, чем год назад.

Он признал, что большинство задач, связанных с Zeitenwende (объявленный канцлером Олафом Шольцем переломный момент, в рамках которого для оснащения армии был создан специальный фонд в размере 100 млрд евро), еще предстоит выполнить. Он добавил, что в последние десятилетия немецким вооруженным силам часто пренебрегали.

Как он подчеркнул, военным сейчас нужна поддержка, а министру нужна "поддержка всех в бундесвере, Минобороны и смежных учреждениях для выполнения его задач".