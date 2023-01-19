Большинство немцев против передачи Украине танков Leopard

Немецкая общественность скептически относится к плану передачи танков Leopard Украине. В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу агентства dpa, 43% респондентов были против, и 39% - за.

С начала российской СВО в Украине 24 февраля 2022 года Германия поставила Украине вооружения и военной техники на сумму более 2,2 млрд евро, включая тяжелую артиллерию и зенитно-ракетные комплексы. Каждый третий респондент (33%) считает, что это слишком много, и 24% утверждает, что объем поставок в самый раз.

25% требует от Германии большей военной поддержки Украины, сообщает агентство dpa.

В пятницу, 20 января министры обороны из десятков стран встретятся на базе ВВС США Рамштайн в немецкое земле Рейнланд-Пфальц, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. Ключевым вопросом будет поставка западных танков.

Об этом уже заявила Великобритания, к этому готовы Польша и Финляндия. Тем не менее, важную роль играет Германия. В этой стране производятся танки Leopard 2, которые Польша и Финляндия хотят передать Украине.

Правительство Германии должно одобрять каждую передачу этих танков, находящихся в распоряжении 20 стран. У большинства респондентов нет проблем с таким разрешением. 47% высказались за, 38% против, 16% не имеет мнения.