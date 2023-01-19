Депутат Госдумы Федоров предположил, что после спецоперации Украина войдет в состав России

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что после спецоперации Украина может войти в состав России.

Он отметил, что уже сейчас необходимо подумать о том, как выстраивать отношения с людьми, живущими на украинской территории.

По мнению Федорова, после завершения спецоперации россиянам придется жить с ними в едином государстве.

Он также отметил, что по итогам Второй мировой войны Украина не имеет прав на государственность.